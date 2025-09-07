  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu

Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu

Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında verilen gözaltı kararının ardından dün gece Antalya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü X hesabından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Akabinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş adamı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti. İfadelerde, Arslan’ın F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde F.A.'nın Arslan’a yönelik veya ilişkili para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte F.A.'ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Telefonlarını kapatan ve kendisine ulaşılamaması sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan İlker Arslan dün gece saatlerinde Antalya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyet'te deprem: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldıEmniyet'te deprem: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldıGüncel

 

İHA

text-ad
Etiketler ilker arslan antalya emniyet müdürü emniyet müdürü teslim oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! ''Engin beni evden kovdu'' demişti, Dilan Polat o mesajları tek tek ifşa etti! Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Tarihinde ilk kez finale oynayacak olan Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Hadise bu sefer de dantelli dekoltesiyle ortalığı karıştırdı! Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Bilal Erdoğan'dan Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Ünlü oyuncu yeni mesleğini açıkladı; ''doktor olur'' diyenler bile vardı... Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler! 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu 18 yaşında 48 yıl hapisle cezalandırıldı, annesinin söyledikleri olay oldu Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti
Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Kurultay davasını bekliyorlar... Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ilgili olay iddia Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Galatasaray'da Osimhen depremi: Okan Buruk'tan jet açıklama geldi Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran arsa yatırımının püf noktasını açıkladı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Manifest grubunun +18 konserinde yer yerinden oynadı Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Bu son anketin sonuçları iktidarın da, muhalefetin de yüzüne tokat gibi çarpacak Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi! Kanlı Ay geliyor... Deprem korkusu hortladı, uzmanlardan kritik uyarı geldi!