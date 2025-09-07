Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında verilen gözaltı kararının ardından dün gece Antalya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü X hesabından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Akabinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş adamı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti. İfadelerde, Arslan’ın F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde F.A.'nın Arslan’a yönelik veya ilişkili para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte F.A.'ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Telefonlarını kapatan ve kendisine ulaşılamaması sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan İlker Arslan dün gece saatlerinde Antalya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

