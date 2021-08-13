Görüntüler korkunç! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi böyle yok oldu
Şiddetli yağışın vurduğu ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kastamonu'nda Bozkurt’tan acı görüntüler geldi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediye, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sesimizi duyuyor musunuz? #Bozkurtyokoldu !" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Bozkurt ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan HES barajlarının kapaklarının açıldığı da iddia edildi.
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