Görüntüler Türkiye'de çekildi: Dünyanın ikinci büyüğü olma özelliğini taşıyor

Bitlis’teki dünyanın ikinci büyük krateri olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krateri, yağan karla birlikte ayrı bir güzelliğe büyüledi.

Yağan karla birlikte beyaza bürünen kaldera, kış görüntüsüyle kendine hayran bıraktı. Seyrine tatminsiz görüntülerin oluştuğu kaldera, havadan görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde kalderanın karla kaplanan doğal güzelliği büyük beğeni topladı. Yaklaşık 2 bin 250 rakım yükseklikte yer alan mükemmeliyet ödüllü krater gölü adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.