Görüntülü aramadaki uygunsuz görüntülerle akılalmaz tuzak... Yüzlerce bin TL vurgun yaptılar

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda sevgili oldukları tespit edilen 2 şüphelinin, görüntülü olarak arama yaptıkları kişilere önce kendi çıplak görüntülerini izletip ardından da soyunmalarını sağladıkları sonra da bu görüntüleri kaydederek şantaj yoluyla yüzlerce bin TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yaklaşık 1 ay önce Van'dan İstanbul'a gelen 17 ve 21 yaşındaki iki genç sevgili yerleştikleri otelde korkunç bir dolandırıcılık tuzağı kurdu.

NTV'den Tugay Saday'ın haberine göre 2 şüpheli sevgili kendilerine birer sahte sosyal medya hesabı açarak sosyal medyada kurban avına çıktı.

Tuzaklarına düşürdükleri kurbanları görüntülü arayan genç kız önce görüntülü olarak aradığı kişinin karşısında çırılçıplak soyundu, ardından da aradıkları kişinin de soyunmasını sağladı.

Genç kız soyunarak ve farklı farklı vaatlerde bulunarak görüntülü olarak görüştüğü kurbanlarının soyunmasını sağladıkran sonra ise bu görüntüleri kayıt altına aldı.

İşte bu noktadan sonra ise devreye genç kızın erkek arkadaşı girdi. Kız arkadaşının kamera karşısında soyunarak aradığı kişinin soyunmasını sağladığı görüntülerin kayıtlarıyla tuzağa düştüğünü farketmeyen kişilere ulaşan şahıs, bu kişilere şantaj yaparak para istemeye başladı.

Para vermek istemeyen kişileri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti. Birçok kişinin görüntüsü ailelerine gönderilirken, ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisler yaptıkları çalışmaların ardından çifti gözaltına aldı ve emniyete götürdü. Ele geçirilen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi.

Bir ayda 500 bin liralık vurgun yaptığı belirlenen çiftten, 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, 17 yaşındaki kız arkadaşı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV