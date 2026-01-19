  1. Anasayfa
  Cumhur İttifakı'nda toplu istifa iddiası olay oldu!

Cumhur İttifakı'nda toplu istifa iddiası olay oldu: ''Salondaki kişi sayısı binin altında''

Cumhur İttifakı'nda toplu istifa iddiası olay oldu: ''Salondaki kişi sayısı binin altında''
Güncelleme:

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti ve MHP'den istifa eden bin kişinin Saadet Partisi'ne geçtiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Kayseri'de AK Parti ve MHP'den bin kişinin istifa ederek Saadet Partisi'ne katıldığı iddia edildi. Saadet Partisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Kayseri/Kocasinan İlçe Başkanlığımızın 1000 Üye Katılım Töreni’ne katıldı.'' ifadeleri yer aldı. Törenden fotoğraflar da paylaşıldı.

AK Parti'den toplu istifa açıklaması

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan kamuoyu açıklamasında ''AK Parti’den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir'' ifadelerini yer verildi. 

AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Saadet Partisi tarafından yapılan yalan yanlış bir açıklamayı düzeltmek isteriz. Kayseri’de "AK Parti ve MHP’den bin kişinin istifa ederek Saadet Partisi’ne katıldığı" yönünde servis edilen paylaşımlar yalan bilgi içermektedir. Paylaşılan fotoğraflarda salondaki kişi sayısı bile binin çok altındadır. Buna rağmen kamuoyuna yalan yanlış rakamlar verilmiş, bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu siyasetin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, bu organizasyon için tüm ilçelerin seferber edildiği katılımcı taşınmaya çalışıldığı, hatta buna rağmen salonun doldurulamadığı herkesin malumudur. Gerçekler bu kadar ortadayken, masa başı rakamlarla siyaset yapılması kamuoyunu yanıltmaktan başka bir şey değildir. Açıkça ifade ediyoruz, AK Parti’den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir. Böyle bir durum ne sahada vardır ne de teşkilat kayıtlarında karşılığı bulunmaktadır. Karşılaştığımız bu tabloyu, son bir yıl içerisinde Kayseri’deki üye sayımızın 181 binden 198 bin 962’ye yükselmesini hazmedememelerine de bağlıyoruz. Algıyla manşet satın alanlar günü kurtarmaya çalışır. Milletle siyaset yapanlar ise eser bırakır, tarih yazar."

