AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen isim emekliler için tarih verdi

Emeklilerin 2026 yılı maaş zamlarına yönelik tepkiler sürerken, AK Parti iktidarına yakın TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Parti'nin emekliler için bir çalışma içerisinde olduğunu iddia ederek, ''2026 yılının ikinci yarısını bekleyin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği ve her gün zamlar karşısında eriyen maaşlar en çok asgari ücretlilerle birlikte emeklilerin geçim savaşını zora sokarken AK Parti iktidarının 2026 yılı zamları ne asgari ücretlileri ne de emeklileri memnun etmemişti...

Emekliler aldıkları zamların enflasyon karşısında eridiğini savunurken AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

Atik köşe yazısında, "emekliler sıkıntı Cumhur İttifakının gündeminde" ifadelerini kullanarak, "Seçime birkaç ay kala yapılacak emekli maaş artışı yeterli olmayacaktır. Emekli beklediği iyileşmeyi daha önceden görmeli ve bunun devam edeceğine inanmalı. İşte iktidar cephesinde adımlar bu gerçekliği göre atılacak." dedi.

Emeklilerin birkaç yıldır yaşadığı ve katlanarak artan sıkıntıların görmezden gelinmediğini öne süren Atik, "Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün." dedi.

