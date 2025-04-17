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Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi

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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dün başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kütahyalı, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Rasim Ozan Kütahyalı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın Bolu’da olduğu tespit edildi. Kütahyalı Bolu’da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Adliyeye sevk edildi

Rasim Ozan Kütahyalı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Kütahyalı, polis aracıyla Bolu Adalet Sarayı'nın arka girişindeki otoparktan adliyeye getirildi. 

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kütahyalı, SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı açıklama yapmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmasının sebebi ise CHP kurultayı ile ilgili ortaya attığı iddialar gösterildi. Kütahyalı şunları yazmıştı:

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında

Soruşturmanın ardından X hesabından açıklama yapan Kütahyalı, "Böyle bir durumun olmadığı netleşmiştir. Yanlış bilgi. CHP kurultayının iptal ihtimali sıfır" ifadeleri ile yeni bir paylaşım daha yaptı.

Soruşturma başlatılan isimler arasında başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

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Etiketler rok rasim ozan kütahyalı gözaltı
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