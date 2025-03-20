Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası için "Buranın fiziki koşulları ne kadar kötü, burayı 1 hafta İBB’ye verin de çağdaş, güzel bir Emniyet Müdürlüğü haline getirelim" dediğini aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Türkiye bu gelişmeyle yatıp kalkerken Sözcü TV'de Uğur Dündar Arena programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

"Ekrem Bey, Emniyet’te herkesin gönlünü kazanmış" ifadelerini kullanan CHP'li Günaydın, İmamoğlu'nun "'Buranın fiziki koşulları ne kadar kötü, burayı 1 hafta İBB’ye verin de çağdaş, güzel bir Emniyet Müdürlüğü haline getirelim'" dediğini aktardı.