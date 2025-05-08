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Gözler bir kez daha Bahçeli'de... Özel, Bahçeli'den randevu istedi

Gözler bir kez daha Bahçeli'de... Özel, Bahçeli'den randevu istedi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu istediği ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasının ardından yaptığı açıklamada Özel'in ismini anmamış, 'Bir siyasi kurumun yöneticisi' demişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Bahçeli'nin Özel'in ismini anmama sebebini yazdı. Saymaz aynı zamanda, Özgür Özel'in Bahçeli’den randevu istediği ancak talebine şimdilik bir yanıt verilmediği iddiasını gündeme getirdi.

Saymaz'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

"MHP çevrelerinde Bahçeli’nin neden Özel’in adını anmadığı sorusuna yanıt aradım.
MHP çevrelerinde şöyle düşünülüyor:
'Genel başkanımız Özel’i sokak çağrılarıyla ülkeyi germemesi için uyarıyor. Bunun toplumsal çatışmalara sebebiyet vereceğini düşünüyor. Sağduyulu adım atmadığı için yok sayıyor. Özel, Saraçhane’de ‘Polis barikatını yıkın geçin’ dedi. Kalabalıklar İBB’nin kapılarını kırdı. Özel, kitleleri kontrol edemedi. Halbuki liderimiz her açıklamasında Özel’e kullandığı dilin tehlikesi noktasında uyarılar yaptı. Özel, bu cümleleri iyi idrak edemedi.'
Özel’in Bahçeli’den randevu istediği ancak talebine şimdilik bir yanıt verilmediği iddia ediliyor.""

 

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Etiketler ismail saymaz Devlet Bahçeli özgür özel
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