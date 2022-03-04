Gram altın 900 TL'ye koşuyor, dolar, euro takipte!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası sert yükselen piyasalar peş peşe gelen kötü haberlerle yeniden zirvede. Altın 900 TL'ye koşarken, dolar, euro, sterlin de yükselişte.... İşte Dolar'dan Sterlin'e, altından gümüşe, Bitcoin'den Ethereum'a piyasalarda son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı piyasaları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Türkiye gibi "kırılgan" ekonomilerde savaşın etkisi çok ağır oluyor.

Dün TÜİK tarafından açıklanan ve son 20 yılın zirvesini gören Şubat ayı enflasyon rakamlarına da sert tepki veren piyasalar zirveye yapıştı.

TÜİK verilerine göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Öte yandan TÜİK'ten önce bir açıklama yapan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, enflasyon şubatta aylık yüzde 5.44 arttı. ENAG enflasyondaki yıllık artışı ise yüzde 123.80 olarak açıkladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları ile dolar kuru yeniden endişe veren rakamlara tırmandı.

Türkiye'nin enerji faturası aylık 8 milyar doların üzerine çıkarken tutarın her ay Merkez Bankası rezervlerinden karşılanan miktarı da artıyor. Artan enerji maliyeti ve bunun rezervlerle karşılanacak olması Türkiye'nin cari fazlaya odaklı ekonomi politikasına yönelik endişeleri tetikliyor.

Hükümet bu yıl için cari fazla beklediğini açıklamış olsa da ekonomistler cari açık tahminlerini düzenli olarak yukarı revize ediyorlar.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,14 TL'den başlayan Dolar 14,22 TL'den, 15,64 TL'den başlayan Euro 15,69 TL'den, 18,91 TL'den başlayan Sterlin ise 18,98 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,1220 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6520 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.941 dolar olan altında, gram altın 886/887, çeyrek altın 1.426/1.427 Cumhuriyet altını ise 5.867/5.868 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,50 TL'den fiyatlanıyor.

Dolara Hazine freni mi ?

Öte yandan Türkiye’de 14 TL sınırında frenleyen dolar kuru için dün ilginç bir iddia gündeme taşındı. İddiaya göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın doları 14 barajında tutmak için geçen hafta kur politikasında en az 1,1 milyar dolar olmak üzere 4 milyar dolar civarında rezerv harcandığı iddia edildi.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 724, Ethereum 2 bin 746 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 111,39 dolardan işlem görüyor. Dün 119,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,46 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 111,39 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,05 dolardan alıcı buldu.

AB'den kripto paralara "Rusya yaptırımı" incelemesi

Avrupa Birliği (AB), kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.

Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı kripto varlık kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.

FED faiz artırımı içini tarihi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.