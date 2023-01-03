Gram altından yeni rekor: 1.125 TL görüldü!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2022 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte yeni güne zirvede başlayan piyasalarda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Altın yeni bir rekora imzasını atarken Dolar ve Euro da kritik sınırda... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni yıla Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan döviz ve değerli metaller TÜİK'ten gelecek enflasyon verileriyle birlikte zirveye yapıştı.

TÜİK kurumsal veri takvimi üzerinden Tüketici Fiyat Endeksi'ni ve Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

ENAG ENFLASYONU: Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonun yüzde 137,55 olduğunu açıkladı. ENAG’ın verilerine göre aylık enflasyon aralıkta yüzde 5,18 oldu. ENAG'ın açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 5,18 oldu. ENAG'ın açıklamasında "ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 5,18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137,55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38,57 oldu." ifadelerine yer verildi.

İç piyasalar enflasyon rakamlarını konuşurken, Dolar endeksi ise uzun süredir yaşadığı düşüşün ardından ABD'den gelecek ekonomik verilerin etkisiyle yükselişe geçti. Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son para politikası toplantısına ait tutanakları ve ABD'den gelecek ekonomik verileri beklerken yükseliyor.

Öte yandan altının onsu 6 ay aradan sonra bin 840 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi bin 125 lirayı gördü.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerde gerçekleşebilecek bir soğumanın, Fed'i sıkı para politikasında tutmaya devam edebileceğini belirtiyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,71 TL'den başlayan Dolar 18,73 TL'den,

19,96 TL'den başlayan Euro 19,77 TL'den,

22,60 TL'den başlayan Sterlin 22,43 TL'den,

14,42 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,30 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.838 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.835 Dolar'dan,

1.106 TL'den başlayan Gram altın 1.105 TL'den,

1.778 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.777 TL'den,

7.317 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.314 TL'den,

14,66 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,63 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında

güne 16.687 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.714 Dolar'dan,

1.214 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.215 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,92 Dolar'dan işlem görüyor.