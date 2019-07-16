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  3. 16 Temmuz 2019 14:07

Gurbetçiler rekor kırdı !

Yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor giriş yaptı. 15 Temmuz'da Kapıkule'den 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi geçiş yaptı.

Gurbetçiler rekor kırdı !
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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatan gelişlerini sürdürürken, karayolu ile gelenler ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir rekora imza attı. Kapıkule'de 15 Temmuz günü 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi yaşanırken, tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl aynı gün ise 7 bin 142 araç ile 37 bin gurbetçi girişi yaşanmıştı. 



Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüğü verilerine göre,  Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçişleri sağlayan Kapıkule başta olmak üzere  İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1-15 tarihleri arasında 112 bin 817 araç ile 319 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.



DHA

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