  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Susuyoruz ama...

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Susuyoruz ama...

Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Susuyoruz ama...

Katıldığı bir televizyon programında, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin yeni bir açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, katıldığı bir canlı yayında, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası başlayan tartışmalar siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gürsel Tekin'in sözleri sonrası İYİ Parti'den peş peşe sert tepkiler gelmiş, CHP ise tartışmalara ilişkin, "Gürsel Tekin'in kendi açıklamalarıdır" demişti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in de dahil olduğu tartışmalar devam ederken, CHP'li Tekin'den gündem olacak yeni bir açıklama geldi. "Herkes bir şark kurnazı, milleti kandırmayın." diyen Tekin, "Tarih beni haklı çıkaracaktır. Ben o konuda hiç tereddütsüz ne olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKANVEKİLİ OYLAMASINI HATIRLATTI! "KABUL ETMİYORUZ DESELERDİ"
Kendisine tepki gösteren İYİ Partili isimlere, geçtiğimiz yıl Meclis'te yapılan başkanvekili oylamasını hatırlatan Tekin, "TBMM Başkanvekilliği, bakanlıktan önemsiz midir sizce? Bir yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki; 'Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla meclis başkanı, asla grup başkanı, asla idari amir olarak sizi kabul etmiyoruz, oy vermiyoruz' deselerdi." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA GELEN TEPKİLERE YANIT
Gürsel Tekin açıklamalarında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde söylediği sözlere gelen tepkilere de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" ifadeleri sonrası İYİ Parti tarafından gelen tepkilere yanıt veren Tekin, "Bunların tamamını hoşgörüyle karşıladık. Evet tamam suskunuz ama koyun falan değiliz. Niçin? Bu süreç sağlıklı bitsin." şeklinde konuştu.

Etiketler kılıçdaroğlu gürsel tekin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin ''çatısı''nda haberler kötü: Çatı artık su akıtıyor!
Asena'nın son halini gören tanıyamadı
SGK'dan dev inceleme! 500 bin kişi tespit edildi, inceleme sürüyor
Erdoğan sosyal konut projesinde satılacak ev ve arsa sayısını paylaştı
Bakan Nebati: ''Dualarınızla enflasyonun üstesinden geleceğiz''
9 yaşındaki bu yumurcak artık İngiltere tahtının 2. varisi
İmar izinsiz tarlalardaki ''TinyHouse''lar için emsal karar
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi sonrası Arda Güler'e gönderme
İzmir'de yer kırmızı, gök beyaz! İzmir'in, vatanın kurtuluşu kutlanıyor!
79 yaşındaki Filiz Akın gençlere taş çıkardı