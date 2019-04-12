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  3. 12 Nisan 2019 15:29

Gürültüyü duyanlar polise ihbar etti

İzmir'de bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan eski hostes kadın, annesini bıçaklayarak yaraladı.

Gürültüyü duyanlar polise ihbar etti
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İzmir'in Kiraz ilçesinde bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen eski hostes Yeşim B. (38), tartıştığı annesi Emine B.'yi (60) karnından bıçaklayarak yaraladı.

Daha önce hosteslik yapan ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B., bugün saat 11.00 sıralarında evlerinde annesi Emine B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Yeşim B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı.

Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise çağrılan ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Emine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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