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  3. 22 Haziran 2017 11:29

Güvenlik görevlisinin boğazına silah dayayıp banka soydu

Kartal'da kask takarak bankaya giren ve güvenlik görevlisini bıçakla etkisiz hale getiren soyguncu böyle görüntülendi.

Güvenlik görevlisinin boğazına silah dayayıp banka soydu
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Kartal'da kask takarak bankaya giren soyguncuyu silahı ile güvenlik görevlisi ve veznedarı etkisiz hale getirerek yüklü miktar parayı çalıp kayıplara karıştı. Kasklı soyguncuyu bankaya girişi ve kaçışı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinde Sabah saatlerinde soygun şoku yaşandı. Kask takarak bankaya gelen soyguncu ilk önce, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra banka görevlilerine silah doğrultan soyguncu yüklü miktarda parayı çalarak, kayıplara karıştı. Polis kasklı soyguncuyu yakalamaya çalışırken, şahsın bankaya kaskıyla girişi ve bankadan paralarla kaçışı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görgü şahitleri ise, "Güvenlikçi şahsa silah doğrultuyor. Boğazına silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Hepsi üç dakikada oldu. Aniden oldu. Sonra kaçtı" dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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