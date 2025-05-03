Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı

Marmaris'te iki kadın ortağın kurduğu güzellik merkezinde ortaklardan biri ayrılmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Diğer kadın ortak güzellik merkezine yerleştirdiği gizli kamera ile ortaklığı bitirmek isteyen kadına müstehcen video görüntüleriyle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine konuldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin sahibi Y.G.’nin ortağı S.D.’ye ortaklıktan ayrılmak istemesinin ardından gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddia edildi. Y.G. müstehcen görüntülerle şantaj yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah’tan Mikail Zeybek ve Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre, Marmaris’teki bir güzellik merkezinin sahibi olan Y.G. kendisine ortak olmak isteyen S.D. İle 21 Ekim 2024’te 3 milyon 500 bin TL karşılığında ortaklık sözleşmesi imzaladı.

S.D.’nin paranın yarısını peşin ödediği kalan kısım içinde 1 milyon 195 bin TL tutarında senet imzaladığı öğrenildi. S.D., A.S. isimli erkekle Y.G. tarafından tanıştırılırken, ikili arasında yakınlaşmanın başladığı iddia edildi. İkili sık sık ofiste buluşurken, Y.G.’nin ofise gizli kamera yerleştirerek bu yakınlaşmayı görüntülediği ne sürüldü.

S.D.’nin ortaklıktan ayrılmak istemesinin ardından Y.G.’nin şantaj yapmaya başladığı ileri sürüldü. Ortaklıktan ayrılmak isteyen S.D. Parasını geri isteyince Y.G. “Parayı vermeyeceğim ayrıca kalan senedi de ödeyeceksin. Eğer ödemezsen bu görüntüleri eşine göndereceğim” dedi.

Bu tehditlerin ardından Y.G. bir yakının telefonundan S.D.’nin eşine müstehcen video ve fotoğrafları gönderdi. Bunun üzerine S.D. Y.G. isimli ortağından şikayetçi olurken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Y.G.’nin işletmesinde gizli kamera bulunurken, cep telefonunda da şantaj görüntüleri ortaya çıktı.

Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah Gazetesi