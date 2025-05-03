  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı

Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı

Güzellik merkezinde kadın ortaklar arasında gizli kameralı müstehcen videolu tehdit skandalı
Güncelleme:

Marmaris'te iki kadın ortağın kurduğu güzellik merkezinde ortaklardan biri ayrılmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Diğer kadın ortak güzellik merkezine yerleştirdiği gizli kamera ile ortaklığı bitirmek isteyen kadına müstehcen video görüntüleriyle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine konuldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin sahibi Y.G.’nin ortağı S.D.’ye ortaklıktan ayrılmak istemesinin ardından gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddia edildi. Y.G. müstehcen görüntülerle şantaj yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah’tan Mikail Zeybek ve Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre, Marmaris’teki bir güzellik merkezinin sahibi olan Y.G. kendisine ortak olmak isteyen S.D. İle 21 Ekim 2024’te 3 milyon 500 bin TL karşılığında ortaklık sözleşmesi imzaladı.

S.D.’nin paranın yarısını peşin ödediği kalan kısım içinde 1 milyon 195 bin TL tutarında senet imzaladığı öğrenildi. S.D., A.S. isimli erkekle Y.G. tarafından tanıştırılırken, ikili arasında yakınlaşmanın başladığı iddia edildi. İkili sık sık ofiste buluşurken, Y.G.’nin ofise gizli kamera yerleştirerek bu yakınlaşmayı görüntülediği ne sürüldü.

 S.D.’nin ortaklıktan ayrılmak istemesinin ardından Y.G.’nin şantaj yapmaya başladığı ileri sürüldü. Ortaklıktan ayrılmak isteyen S.D. Parasını geri isteyince Y.G. “Parayı vermeyeceğim ayrıca kalan senedi de ödeyeceksin. Eğer ödemezsen bu görüntüleri eşine göndereceğim” dedi.

 Bu tehditlerin ardından Y.G. bir yakının telefonundan S.D.’nin eşine müstehcen video ve fotoğrafları gönderdi. Bunun üzerine S.D. Y.G. isimli ortağından şikayetçi olurken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Y.G.’nin işletmesinde gizli kamera bulunurken, cep telefonunda da şantaj görüntüleri ortaya çıktı.

Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah Gazetesi

text-ad
Etiketler güzellik merkezi kadın kadın ortak müstehcen tehdit gizli kamera tehdit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor! 3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor! Gericiler gülümseyen kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişine saldırdı! Gericiler gülümseyen kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişine saldırdı! Beşitkaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi Beşitkaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı ''Biz acımasız'' deyip terör estiriyorlardı... Polis de onlara acımadı! ''Biz acımasız'' deyip terör estiriyorlardı... Polis de onlara acımadı! Öldürmeye doymayan İsrail, kanlı ortadoğu projesini devreye soktu! Öldürmeye doymayan İsrail, kanlı ortadoğu projesini devreye soktu! İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş! İki öğrenci servisi trafiği birbine kattı: Çocuklarımız bu magandalara emanetmiş! Kuluçkaya yatan Yaren leylekten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber Kuluçkaya yatan Yaren leylekten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu
Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar birbirine girdi Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar birbirine girdi Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu Ekrem İmamoğlu'ndan ''19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'' belgeseli Ekrem İmamoğlu'ndan ''19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'' belgeseli Marmara Denizi'nde bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi! Marmara Denizi'nde bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi! Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu Birkaç gün daha dayanın... Yağmurlar gidiyor, yaz geliyor! Birkaç gün daha dayanın... Yağmurlar gidiyor, yaz geliyor! Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakamlarla yanıt verdi Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü! Az kalsın diri diri yanacaktı! Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü! Az kalsın diri diri yanacaktı! ''İstanbul'un Manhattanı''nda yol çöktü! ''İstanbul'un Manhattanı''nda yol çöktü!