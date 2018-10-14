Haberi duyan sahile koştu ! Zıpkınla avladılar

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde 4 gün önce kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta ve 6 metre derinlikte dalış ekibinin kamerasına takılan mavi orkinosu köpek balığı zanneden dalış ekibi ilk anda büyük korku yaşamıştı. Beach Park Falezler altında çekilen görüntüleri inceleyen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ, balığın orkinos olduğunu belirlemişti. 6 metre derinlikte ve Akdeniz’de sık görülmeyen orkinosun, üretim sırasında sistemden kaçtığı, ya da fırtınayla yönünü şaşırmış olabileceği üzerinde duruluyordu.

"Avcısına 4 bin lira kazandırdı"

Orkinosun bu kadar sığ sularda ilk kez görüntülenmesi haberlerinin medyada yer almasının ardından, bir gün sonra sabahın ilk ışıklarına profesyonel bir avcı zıpkınıyla balığı avladı. 90 kilogram ağırlığındaki orkinos, avcısına yaklaşık 4 bin lira kazandırdı.

"Herkes orkinosu soruyor"

Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Dalış Eğitmeni Yücel Tarhan, sığ sularda ve Antalya’da ilk kez gördükleri mavi orkinos balığının ömrünün kısa sürdüğünü belirtti. 4 gün önce, ‘Konyaaltı Sahili’nde orkinos görüntülendi’ haberlerinin ardından sahile ertesi gün çok sayıda balıkçının geldiğini aktaran Tarhan, "Orkinos zararsız balıklardır. Küçük balıkları yiyerek beslenirler ve kilolu balıklardır. Eti değerlidir. Şu anda kilogram fiyatı yaklaşık 50 lira. Avlanması yasak olan bir balıkdeğil. Profesyonel zıpkınçı ertesi gün tek hamlede vurmuş" dedi.

Halen kendilerine orkinos balığını soranların olduğunu ifade eden Tarhan, sahilin balıkçılar arasında da meşhur olduğunu dile getirdi.