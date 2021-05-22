Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın evine polis baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın adreslerinde polis ekiplerince arama yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’dan suç duyurusunda bulunmuştu.

A Haber’in aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma Hadi ve Süleyman Özışık’ın evlerine polis baskın düzenledi. İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

DHA’nın haberine göre ise, Hadi ve Süleyman Özışık’ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde de arama yapıldı. Aramalar sonucu, dijital materyallere el konuldu. Aramalarda ele konulan dijital malzemelerin Ankara’ya gönderileceği öğrenildi. Çalışmaların tamamlandığı, iki isim hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

PEKER HADİ ÖZIŞIK İLE OLAN GÖRÜŞMESİNİ YAYINLAMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamada Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında bir gazetecinin aracılık yaptığını iddia etmişti. İddianın merkezinde yer alan Hadi Özışık yaptığı açıklamada, ” Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Konu üzerine Twitter hesabından Hadi Özışık ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesini yayınlayarak “Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık – Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem” ifadelerini kullanmıştı.

Sabah