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  3. 30 Haziran 2017 23:15

Hafriyat kamyonunun altında kaldı !

İstanbul'da bir hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Hafriyat kamyonunun altında kaldı !
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İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonunun altında kalan 6  yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak'ta bisiklete binen 6 yaşındaki  Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı  hafriyat kamyonunun altına girdi.

Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine, ismi öğrenilemeyen  kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle  tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan, hafif yaralandı.

Baykan'ın kurtarılması için seferber olan vatandaşlar, itfaiye ve  sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, kamyonun yerinden hareket etmemesi  için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan  Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine  başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Baykan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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