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Prof. Dr. Naci Görür’den Çorum depremi sonrası açıklama

Prof. Dr. Naci Görür’den Çorum depremi sonrası açıklama
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Çorum'da gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyada bir değerlendirme yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi. 

Söz konusu depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yaptı. 

Görür’ün değerlendirmesi şu şekilde: 

“Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA  ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip.”

Etiketler prof. dr. naci görür Çorum deprem
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