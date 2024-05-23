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AFAD duyurdu: Çorum'da korkutan deprem

AFAD duyurdu: Çorum'da korkutan deprem
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AFAD, Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN'DAN AÇIKLAMA

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgı'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Geçmiş olsun Çorum. Az önce şehrimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Çorum deprem çorum'da deprem
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