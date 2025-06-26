Sivas'ta deprem! Naci Görür uyardı: ''7'ler mertebesinde deprem üretibilir''

AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ''7'ler mertebesinde deprem üretebilir'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 16.34 sıralarında Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR: 7'LER MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'taki depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Depremin Tecer fay kolu üzerinde meydana geldiğini ve bu fayın 7 ve üzeri deprem üretme potansiyelinde olduğunu açıkladı.

Görür, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin'e kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun"

Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun pic.twitter.com/GcLmDABOdA — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 26, 2025

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...