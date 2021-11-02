Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.





EN ÇOK VE EN AZ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 3'ER İL

Haritaya göre en çok vaka görülen iller Karabük, Zonguldak ve Kocaeli olurken; vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Siirt ve Van oldu.

16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir olarak tespit edildi.