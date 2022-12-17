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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
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Geride bıraktığımız hafta boyunca yatırım araçları arasında en çok kazandıranı belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,18, Euro/TL yüzde 0,74 değer kazandı, dolar/TL yatay seyretti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,18, Euro/TL yüzde 0,74 değer kazandı, dolar/TL yatay seyretti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.041,71 ve en yüksek 5.302,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,18 artarak 5.214,29 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,19 değer kaybıyla 1.074 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,21 azalışla 7.195 liraya geriledi.

EN ÇOK HİSSE SENEDİ FONLARI

Geçen hafta sonu 1.765 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.760 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yatay seyirle 18,6450 lira oldu, Euro ise yüzde 0,74 artarak 19,8010 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,37 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,13 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

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