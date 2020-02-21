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  3. 21 Şubat 2020 21:40

Haftasonu plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre hafta sonu Ege bölgesinde şiddetli fırtına bekleniyor.

Haftasonu plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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Meteoroloji, Ege bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Yer yer 75 km hızına ulaşacak fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde başlayıp pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına uyarısına ilişkin Meteoroloji’den yapılan açıklamada  “Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü etkisini kaybetmesi beklenmektedir. “ ifadeleri kullanıldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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