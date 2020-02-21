Haftasonu plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Yer yer 75 km hızına ulaşacak fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde başlayıp pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına uyarısına ilişkin Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü etkisini kaybetmesi beklenmektedir. “ ifadeleri kullanıldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















