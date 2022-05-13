Hain saldırı sonrası 52 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışlarına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir.

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz."