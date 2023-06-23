Hainlere darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Penç Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan son arama tarama faaliyetinde; 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.
DHA
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