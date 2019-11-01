Hakan Atilla: ''ABD'de psikolojik baskıya maruz kaldım''

Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada ABD'de tutuklanan ve 28 ay cezaevinde kalan Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 3N Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu’na açıklamalarda bulundu.

Atilla, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda sohbet ettiği Kelkitlioğlu'na ülkesinin suyunu, havasını, yemeklerini çok özlediğini söyledi.

Kısa süre içinde adapte olduğunu, yeterince dinlendiğini, sevdikleri ile hasret giderdiğini ve artık çalışma zamanının geldiğini belirten Atilla, ABD'de tutuklu bulunduğu süre zarfında defalarca tek kişilik hücrede tutulduğunu ve birçok kez hapishanesinin değiştirildiğini kaydetti:

"Belki göğüs göğüse değil ama tam bir psikolojik harp yaşadık diyebilirim. Çok defa tek kişilik hücrelerde kaldım. Daha sonra da iki kişilik hücrelere aldılar. Zaten Türkiye’deki gibi koğuş sistemi yok ABD’de. İki kişilik hücrelere aldıklarında da buralarda çok fazla tutmadılar beni. Sık sık hapishane değiştirdim. Birileriyle dostluk kurmamı engellemeye çalıştılar. Bu nedenle hapishane hapishane dolaştım. Avukatlarımla görüşmek bile çok zordu. Kısacası anlayacağınız psikolojik baskıya maruz kaldım."





