''Hakime rüşvet'' olayının arkasından ünlü iş adamı çıktı

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir, Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan’ı 50 bin dolar karşılığında serbest bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı

Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 26 Ağustos 2016 tarihinde “Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından tutuklandı. İnan yapılan itiraz üzerine 24 Kasım 2016’da Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Hasan Akdemir tarafından tahliye edildi. Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Akdemir’in 50 bin TL’lik rüşvet karşılığı İnan'ı tahliye ettiği bir ihbarla ortaya çıktı.

Hakim rüşvet alırken yakalandı

‘Tekrar rüşvet istedi’

İddiaya göre, Sulh Ceza Hakimliğinden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan hakim Hasan Akdemir Fİ Yapının sahibi Fikret İnan’dan ikinci kez 50 bin dolar rüşvet istemesi üzerine Fikret İnan avukatı aracılığı savcılığa ihbarda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine soruşturma başlattı. Akdemir’in isteği doğrultusunda Fikret İnan’ın avukatı seri numaraları alınmış 50 bin doları İnan’ın tanıdığı Sibel B. isimli avukatın Pendik’teki ofisine bıraktı. Rüşvetin verilmesiyle de cumhuriyet başsavcı vekilinin de katıldığı operasyona start verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ve avukat Serap Bindal suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. 3. Ağır ceza hakimi Hasan Akdemir’in işadamı, Fikret İnan’ dan şirketi üzerine kayyum tarafından konulan tedbirleri kaldırması karşılığında 1 milyon dolar daha istediği de iddia edildi.

Başsavcılık açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada olayla ilgili şu açıklama yapıldı: “Soruşturma kapsamında alınan teknik takip ve izleme kararlarına istinaden, önceden seri numarası alınmış 50 bin doların müşteki tarafından Pendik’teki bir avukatlık bürosunda tesliminin ardından, başsavcılığımızca görevlendirilen cumhuriyet başsavcı vekili ve İstanbul Barosundan temin edilen iki avukat ile girilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ve avukat S.B. suç üstü hükümleri gereğince, suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla gözaltına alınmışlardır.”