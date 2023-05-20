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Hakkari'de askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Hakkari'de askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı
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Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap suyuna devrilmesi sonucu 9 asker hafif yaralandı.

Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap Suyu’na uçması sonucu 9 asker hafif yaralandı. Askerler sudan iş makinesinin kepçesi ile çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hakkari-Van karayolunun 30 kilometre mesafesindeki Erziki köprüsünde meydana geldi.

Van’dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhlı araç yağış sebebiyle yolun kaygan olmasından dolayı Zap Suyu’na uçtu. Durumu fark eden köylüler hemen olay yerine hareket etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Orada bulunan jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta olan askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Köylüler araçta 9 askerin bulunduğunu ve bazılarının hafif yaralandığını belirtti.

Etiketler asker hakkari araç
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