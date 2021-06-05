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  3. Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan dikkat çeken paylaşım

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan dikkat çeken paylaşım

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan dikkat çeken paylaşım

İpek E.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa O.'ya yaptığı eleştiri nedeniyle hakkında hapis istemi ile dava açılan Ezgi Mola'dan yeni bir paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da tecavüze uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermişti. Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya hapis istemiyle dava açmıştı Bir anda gündeme oturan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yeni bir teşekkür paylaşımı yaptı.

"KADINA ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"
Birçok ünlü ismin desteklediği Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Kendisine destek veren ünlü isimler hakkında da dava açılan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne ve destekleyen herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.



Ezgi Mola'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede 396 binden fazla beğeni aldı.

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Etiketler ezgi mola tecavüz destek sapık sanık
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