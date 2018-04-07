Halıdan motor parçası yapıyorlar

Türk mühendisleri otellerden ücretsiz olarak topladıkları atık halıları, kendilerinin geliştirdiği makine ile plastik ham maddeye dönüştürerek hem otomotiv sektörünün kullanımına hem de cari açığın kapanmasına katkı sunuyor.

Türkiye'de yılda yaklaşık 240 bin ton atık halının çöpe gitmesinden yola çıkan Türk mühendisleri atık halı geri dönüşüm girişimi Hagelson'u kurdu. Sadece 500 metrekarelik halı dönüşümüyle 12 metreküp çöp alanı temiz kalıyor, 29 metreküp su kirlenmekten kurtulurken 2,2 ton karbondioksit salınımı engelleniyor, 7,2 evin 1 aylık enerjisi kazanılıyor. 500 metrekarelik atık halıdan yaklaşık 400 kilogramlık plastik ham madde üretilebiliyor.

Atık halı geri dönüşümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hagelson'un Kurucusu Soner Alayurt, İTÜ ARI Teknokent'in desteğiyle atık halı geri dönüşümü projesini yürüttüklerini, Türkiye'de yılda 240 bin ton atık halı çıktığını belirterek, atık halıları plastik ham madde haline getirdiklerini söyledi.

Alayurt, İTÜ'de bu proje için 2 yıl boyunca Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, TÜBİTAK ve KOSGEB desteği alarak Türk mühendisleri olarak atık halı geri dönüşüm makinesi ürettiklerini kaydetti.

Artık atık halıların çöpe gitmediğini aktaran Alayurt, şunları dile getirdi:

“Biz arandığımız zaman atık halıları yerinden teslim alıyoruz. Bunlardan plastik ham madde üreterek hem çöp alanını azaltıyoruz, çevreye katkı sağlıyoruz hem de ülkemizin çöpünden ithal edilen bir ham madde üreterek katma değer yaratıyoruz. İlk olarak buna otellerden başladık. Otellerin atık halı sorunu bulunuyor. Oteller halıları çöpe atmak istediğinde bile bir para ödüyor biz bunları hiçbir ücret talep etmeden alıyoruz. Böylelikle oteller atık halılardan kurtulmuş oluyor, belediyeler çöp alanını azaltmış oluyor, bizler de plastik ham madde yaparak ülkeye ithal edilen plastik ham maddenin muadilini üretmiş oluyoruz. Bu hem cariaçığı azaltıyor hem de çöpü bertaraf etme maliyetini ortadan kaldırarak atık halıları yeniden kullanıp üretime göndererek ekonomik kazanç sağlıyoruz."

Alayurt, atık halıdan ürettikleri plastik ham maddelerin özellikle şu anda otomotiv plastiği haline gelebildiğini anlatarak, "Atık halıdan otomotiv plastiği yapıyoruz. Tamponda, dış aksam parçaları veya motor parçalarında kullanılabiliyor. Bizim ilk pazarımız otomotiv ama plastik her yerde var. Bu işin çok geniş bir pazarı var. Önemli olan atık halıyı dönüştürmekti. Biz bunu başardık, makinesini ürettik. Artık Türkiye'de 240 bin ton olan atık halıların geri dönüşümü başlamış oldu." diye konuştu.

“Yaklaşık 3 ayda otellerden 20 ton atık halı geldi”

Alayurt, ocak ayında dönüşüm sürecini başlattıklarını, yaklaşık 3 ayda otellerden 20 ton atık halının geldiğini, bu rakamın daha da artacağını belirterek, "Bizim önümüzdeki 4 yıldaki hedeflerimiz 151 bin metreküp suyu kirlenmekten kurtarmak, 53 bin metreküp çöp alanın temiz kalmasını sağlamak, bin 564 evin 1 yılda harcayacağı enerjinin kazanılmasını sağlamaktır.” dedi.

İTÜ Çekirdek'in bir girişimcilik merkezi olduğunu anımsatan Alayurt, burada girişimcilere eğitim ve destekler de verildiğini anlattı.

Alayurt, “İTÜ Çekirdek'te bir ofisimiz bulunuyor ancak firma haline gelince Yalova sanayisine taşındık, orada tesisimizi kurduk.” diye konuştu.