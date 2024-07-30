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Halk Ekmek fiyatlarına bir zam daha geldi

Halk Ekmek fiyatlarına bir zam daha geldi
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A'dan Z'ye aralıksız yağmur gibi yağan zamlardan belediyelerin halk ekmekleri de nasibini aldı. Kars Belediyesi halk ekmek fiyatlarına zam yaptı.

Kars Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’ndan zam kararı çıktı. 210 gram ekmek, 30 Temmuz 2024 itibaren 6 liraya satılacak.

Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir.”

 

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