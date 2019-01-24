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  3. 24 Ocak 2019 16:03

Halk otobüsü alev aldı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir halk otobüsü yandı.

Halk otobüsü alev aldı
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İstanbul, Fatih'te seyir halindeki halk otobüsü yandı.

Olay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler hattında sefer yapan İstanbul OtobüsAŞ'ye ait halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.Olayı fark eden vatandaşların uyarması üzerine şoför, otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle motordan yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Görgü tanığı Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi, buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı" dedi.

DHA

fatih , halk otobüsü , istanbul
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