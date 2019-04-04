Vatandaş kendini sokağa attı ! Denizli'de deprem
Vatandaş kendini sokağa attı ! Denizli'de deprem
Pentagon'dan Türkiye için yeni F-35 açıklaması
Pentagon'dan Türkiye için yeni F-35 açıklaması
AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek !
AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek !
Yüksek Seçim Kurulu'ndan 5 yılda iki farklı karar !
Yüksek Seçim Kurulu'ndan 5 yılda iki farklı karar !
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Nisan 2019 18:01

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik !

İstanbul'da alkollü gençler halk otobüsünde yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti.

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik !
A+ A-

İstanbul’da alkollü gençler, halk otobüsünde yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti. Bir gencin kendilerini uyaran yaşlı kadına, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl’ sözleri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Taksim-Gaziosmanpaşa hattında çalışan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’den hareket eden otobüse binen ve alkollü olduğu iddia edilen bir grup genç, yüksek sesle şarkı söyleyerek taşkınlık yapmaya başladı. Bu sırada sesten rahatsız olan yaşlı bir kadın, gençleri sessiz olmaları konusunda uyardı.

Önce aldırış etmeden şarkı söylemeye devam eden gençler, daha sonra kadının “Yaptığınız terbiyesizlik, sizi dinlemek zorunda değiliz” tepkisine şok bir yanıt verdi. Gençlerden biri yaşlı kadının üzerine giderek, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl, susucan, dinlicen” dedi.

Otobüste bulunan vatandaşlardan bazıları gençlere tepki gösterirken, bazıları ise destek verdi. Tüm bu olup bitene aldırış etmeyen gençler, Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısını söyleyip eğlenmeye devam etti. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

İHA

müzik , şarkı , terbiyesizlik , halk otobüsü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM