Halkın üzerine arabayı süren kişi bakın kim çıktı !

İstanbul Bakırköy’de dün akşam üzeri halkın üzerine araba sürerek 5 kişiyi yaralayan şehir eşkıyasının bir yıl önce evinin balkonunda parkta oturan vatandaşların üzerine pompalı tüfekle ateş açarak 2 kişiyi yaralayan aynı şahıs olduğu ortaya çıktı.



Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda özel otomobiliyle cadde üzerinde yavaş seyir halindeyken otomobil içinde yanında bulunan kadını darp ettiği öne sürülen Görkem S.G.ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kendisine müdahale etmek isteyip aracı durdurmaya çalışan vatandaşların üzerine aracı sürerek ters yöne giren Görkem S.G. önüne çıkanlara çarpıp 5 kişiyi ezerek yaraladıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olay üzerine vatandaşlar tarafından ihbar verilen polis ile kovalamacaya giren Görkem S.G. bir süre sonra polis tarafından Kartaltepe mahallesinde yakalanarak Kartaltepe karakoluna götürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre araç içerisinde sevgilisi olduğu iddia edilen kadını döverken vatandaşlar tarafından müdahale edilince, kendini kaybederek önce kaldırım üzerinde bulunan yayaların üzerine aracını sürüp ardından, ters yöne girerek 5 kişiyi ezerek yaralayan Görkem S.G.nin geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ataköy’de bulunan hakim ve savcılar lojmanlarındaki evinin balkonundan bir çay bahçesine doğru ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şahıs olduğu öğrenildi.

Anne ve babası Bakırköy Adliyesi’nde hakim ve savcı olan Görkem S.G. 7 Eylül 2017 günü Ataköy 5. Kısımda bulunan Hakim ve Savcı lojmanlarının arkasında bulunan bir çay bahçesinde yine sevgilisi olan bir kadınla girdiği tartışma üzerine kendisine müdahale eden bahçe çalışanlarının üzerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açmış ve 2 vatandaşı yaralamıştı. Olay sonrası soruşturma başlatan polis, ateşin açıldığı eve girip arama yapmakta zorluk yaşarken, Görkem S.G. savcı babasının ikna çalışmaları sonrasında olayda kullanılan silaha teslim olmuştu. Görkem S.G.nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ...

Şüpheli G.Ç.'nin; daha önce de Bakırköy'de havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi.

"YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ"

Bir görgü tanığı, "Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu." dedi.

Bir başka görgü tanığı da, "Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi." diye konuştu.

"POLİS ONU İNSANLARDAN KURTADI"

Aracı olay sırasında hasar gören Ahmet Seven karakola gelerek şikâyetçi oldu. Seven olayı şöyle anlattı: Alışveriş yapmak için gelmiştim. Dışarıya çıktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Aracıma çarpmış. Yan tarafı kötü durumda. Aracı kullanan kız arkadaşı ile kavga ediyormuş. Kızı bırakıp, tekrar gelmiş. İnsanları ezmiş. Polise haber verildi. Polis onu insanlardan kurtardı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayalar üzerlerine gelmekte olan otomobili görünce can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bazı yayalar kendilerini yola atarken bazıları ise dükkânlara girmeye çalışıyor. Otomobil son sürat kaldırımdan geçerken, arkasında aracı kovalayanlar görülüyor.