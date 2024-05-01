  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hamas'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Hamas'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Hamas'tan Devlet Bahçeli açıklaması
Güncelleme:

Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.

Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı. (AA)

HAMAS'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas çıkışını eleştirirken şunları söylemişti:
"Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur. İBB Başkanı'nın bir ABD kanalında Hamas'a terör örgütü iftirası atması bunlarda rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK/YPG ile ilgili tek bir laf çıkmamasını sadece biz mi fark ediyoruz? İBB Başkanı küresel güçlere 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir. Bunun bir hesabı olabilir ama Allah'ın da bir hesabı vardır."

Etiketler Hamas Devlet Bahçeli açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar ''Mehmet Beyler''in bedelli askerlik ücretine dev zam yolda ''Mehmet Beyler''in bedelli askerlik ücretine dev zam yolda Diyanet'in filosundaki araç sayısı ortaya çıktı: 10 değil, 100 değil, 200 değil... Diyanet'in filosundaki araç sayısı ortaya çıktı: 10 değil, 100 değil, 200 değil... Ankara'yı önce sağanak ardından dolu vurdu: Başkent sular altında Ankara'yı önce sağanak ardından dolu vurdu: Başkent sular altında Görüntüsü kötü olsa da, Türkiye'den dünyaya umut oldu Görüntüsü kötü olsa da, Türkiye'den dünyaya umut oldu Polisten skandal talimat: ''Gazetecileri süpürün'' Polisten skandal talimat: ''Gazetecileri süpürün'' İliç'teki maden ocağı felaketi 3 ay önceden başlamış İliç'teki maden ocağı felaketi 3 ay önceden başlamış Altın fiyatlarında sert düşüş; nedeni belli oldu Altın fiyatlarında sert düşüş; nedeni belli oldu Eve düşen yıldırım evi ikiye böldü Eve düşen yıldırım evi ikiye böldü Kiraya fahiş zam yapan 9 emlakçıya hapis Kiraya fahiş zam yapan 9 emlakçıya hapis