  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi''

Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi''

Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi''
Güncelleme:

Gazeteci Hande Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardından bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşi Ömer Öcalan’a İmralı'ya giderek terörisbaşını ziyaret etmesi için izin verildiğini iddia etti.

Gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu paylaştı. Fırat "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor" dedi.

Fırat, sosyal medya hesabından yaptığını öne sürerek ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

Etiketler hande fırat abdullah öcalan ömer öcalan PKK terör terörist imralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu Erbakan'dan da Bahçeli'ye yaylım ateşi Erbakan'dan da Bahçeli'ye yaylım ateşi Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür'' Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür'' Bebek katili Öcalan'ın avukatları harekete geçti... Bebek katili Öcalan'ın avukatları harekete geçti... Boşanma davalarında süre değiştiriildi Boşanma davalarında süre değiştiriildi Bu Öcalan iddiası olay olur: ''Yarın büyük gün'' Bu Öcalan iddiası olay olur: ''Yarın büyük gün'' Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Google'ın ünlü blog servisine erişim engeli getirildi Google'ın ünlü blog servisine erişim engeli getirildi
Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye Öcalan için tarihi fırsat teklifi Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye Öcalan için tarihi fırsat teklifi İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri MasterChef Türkiye'de elenecek isim ifşa mı oldu ? MasterChef Türkiye'de elenecek isim ifşa mı oldu ? İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi