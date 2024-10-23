Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi''

Gazeteci Hande Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardından bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşi Ömer Öcalan’a İmralı'ya giderek terörisbaşını ziyaret etmesi için izin verildiğini iddia etti.

Gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu paylaştı. Fırat "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor" dedi.

Fırat, sosyal medya hesabından yaptığını öne sürerek ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.