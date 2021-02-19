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  3. 19 Şubat 2021 16:08

Hapishanede şok! Makatından iki telefon çıktı

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Mora yarımadasında koğuşta fenalaşıp hastaneye kaldırılan adamın makatından iki telefon çıktı.

Hapishanede şok! Makatından iki telefon çıktı
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Mora yakınlarındaki Agios Stefanos Hapishanesi'nden hafta sonu izinle çıkan yabancı uyruklu bir mahkum izin dönüşü koğuşta fenalaştı. Kısa sürede ağrıları artan mahkum hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, muayene sonucunda mahkuma röntgen çekti. Röntgen sonucunda doktorlar, mahkumun makatında iki adet cep telefonu tespit etti.

Ameliyata alınan mahkumun gizlediği cep telefonları iki saatlik bir operasyon ile bağırsaklarından çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen mahkum hakkında soruşturma başlatıldı.

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