Harbiyeli Annelere polis müdahalesi

15 Temmuz askeri kalkışmadan sonra müebbet hapis cezası olan Hava Harp Okulu öğrencilerinin anneleri ve çocuğu 7 ay önce kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın ailesi ile şehir dışında gelen aileler çocuklarının tutuksuz yargılanmaları talebiyle Sakarya Caddesi’nde oturma eylemi yapmak istedi. Aileler Sakarya Caddesi’nde bir araya geldikten sonra polis alanı kalkanlarla kapattı.

‘Gözaltına alındılar’

Ankara’da işe giderken kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın annesi Nevin Yılmaz polislerin kendilerine yönelik müdahalesine tepki gösterirken oğlunun fotoğrafının bulunduğu önlükle alana çıktı. “Oğlum nerede, Mustafa’m nerede?” diye tepki gösteren Yılmaz, polisler tarafından ağzı kapatılarak gözaltına alındı.

Saygısız diyerek gözaltına aldı

“Çocuklarımız suçsuz bir şekilde ceza aldı. Darbeci diye aldılar çocuklarımızı benim çocuğum darbeci değil” diyerek tepki gösteren Ferhat Göçer’in annesi Hamide Göçer de darp edilerek ve yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan ailelere tepki gösteren, bir vatandaş polis tarafından alandan uzaklaştırılmak istendi. Uzaklaşmak istemeyen vatandaşa polis, “saygısız” diyerek gözaltına aldı. Öte yandan polis alanda çekim yapmak isteyen gazetecilerin çekim yapmasını engelledi.

Polis müdahalesi sonucu ismi öğrenilen Hamide Göçer, Nevin Yılmaz ve Melek Çetinkaya’nın yanı sıra toplam 14 kişi gözaltına alındı.