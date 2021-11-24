87 yaşında hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi. Törene eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlanıyor.

87 yaşında hayatını kaybeden Güneş için ilk tören TBMM'de düzenlendi.

AHMET NECDET SEZER DE KATILDI

Saat 11.00'deki törene çok sayıda isim katılırken, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de törende hazır bulunması dikkat çekti.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında törende katıldı.

Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya Karapürçek'de toprağa verilecek.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

1934 yılında Sakarya'da doğan Hasan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukukçu ve kamu yönetimi uzmanı olarak çalışan Güneş, 1975-1980'de Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olarak, 18 ve 22. dönemde de İstanbul Milletvekili olarak Mecliste bulundu.



Hükümette İçişleri Bakanlığı yapan Güneş, evli ve iki çocuk babasıydı.