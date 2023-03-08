''Hastalar yoğun bakımda unutuldu'' iddiasına soruşturma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem felaketinin ardından Hatay'da özel bir hastanenin yoğun bakımındaki bazı hastaların unutulduğu ve hayatını kaybettiği iddialarına yanıt verdi. Bakan Koca, ''Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı'' dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakımında unutulan hastaların olduğu iddia edilmişti. Bu hastalardan bazılarının hayatını kaybettiğine ilişkin de bazı görüntüler paylaşılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu iddialarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. Koca, "Antakya'daki bir özel hastanedeki iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Şebeke suyu sadece temizlik gibi genel amaçlar gibi kullanılabilir. Bu gibi afetlerden sonra toplumlar ve devletler 4 salgın riskine karşı tedbirli olmalıdır. Alınan tedbirlerle biz başarılı şekilde yürütüyoruz. On binlerce insan içinde 10'la 20'le ishal gibi vakalar enfeksiyon farkı olmayan durumlardır.

"SALGIN ANLAMINA GELEBİLECEK BİLİMSEK VERİ YOK"

Şu an salgın anlamına gelebilecek bilimsel veri yok. Deprem bölgesinde 122 bin sağlık personeli görevi başındadır. 26 sahra hastanesi, 133 acil müdahale ünitesi olmak üzere toplam 1200 yerleşik sağlık hizmet kuruluşumuz bölgede hizmet veriyor. Çocuklara yüz yüze ve uzaktan psikolojik destek veriyoruz.

"BEYLİKDÜZÜ VE EYÜP DEVLET HASTANESİ, ÇAPA'NIN KULLANIMINA AÇILACAK"

Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Toplum olarak elimizde yeni bir acil işler listesi var. Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçtik. İstanbul Tıp Fakültesi'nin, Çapa'nın yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa'nın ise, Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim Araştırma ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi kullanıma açılacaktır."