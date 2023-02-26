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Hatay açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Hatay açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Antakya Körfezinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.

 

Etiketler Akdeniz Antakya Körfezi DEPREM samandağ
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