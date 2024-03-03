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Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı hasarlı bina böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.

KAĞIT GİBİ DEVRİLDİ

Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor. 

Hasarlı binanın yıkılmasının ardından, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

İHA

Etiketler halat bina yıkılma
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