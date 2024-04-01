Hatay'da kıl payı fark var: ''Bu işin peşini bırakmayacağız''

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 4 bin oya yakın farkla AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk kazanırken, Lütfü Savaş 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Hatay’da, Anadolu Ajansı’nın verilerine göre saat 06.00 itibariyle sandıkların yüzde 100’ü açıldı.

Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Mehmet Öntürk oyların yüzde 44,47’sini, CHP’nin adayı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise yüzde 43,97’sini aldı.

ANKA'nın verilerine göre de sandıkların yüzde 99,9'u açılırken Öntürk yüzde 44,49, Savaş ise yüzde 43,99 oy oranına sahip. İki aday arasındaki oy farkı yaklaşık 4 bin.

SAVAŞ: 8 BİN KÜSÜR ÖNDEYİZ

Lütfü Savaş, Partililerle İl Seçim Kurulu’na gitti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savaş, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz." dedi.

Oy pusulalarının taşınması sürecine ilişkin çeşitli olayların olduğu iddialarında bulunan Savaş, şunları söyledi:

“İktidar partisinin temsilcileri ne olduysa saat 1 buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsür öndeyiz. Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımıza ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız”

“HATAY'DA İKTİDARIN BEKLEDİĞİ ÇOK ŞEYLER VAR”

Gazetecilerden gelen, "Sandıklarda kullanılan oylar, YSK'ye gelirken değişime mi uğradı?" şeklindeki soruya Savaş, "Bununla ilgili elimizde çok ihbar var." yanıtını verdi.

Geçersiz sayılan oyları da normal bulmadığını kaydeden Savaş, şu şekilde konuştu:

"Tabii mesela şimdi Altınözü'nde sandıkların yüzde 45'inin ne olduğu belirsiz, tutanak ortada yok, sandık ortada yok ve bekletildiğini düşünüyoruz yani bu saate kadar bir sandık sayılmaz mı? İstanbul bitti, Hatay bitmedi. Hatay'da iktidarın beklediği çok şeyler var. Hatay'daki iktidarın beklediği çok şeyleri biliyoruz ama Hatay'ın da hakkı bizim için çok önemli, kutsal. O kutsal hakkı kimseye yedirmeyeceğiz."

İHA