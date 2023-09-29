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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını
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Hatay'da Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Etiketler hatay orman yangın
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