Hatay'da orman yangını
Hatay'da Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.
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