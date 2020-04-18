Hava kirliliği azaldı, Uludağ manzarası ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı gece saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın uygulanmasıyla birlikte hava ve deniz trafiği büyük ölçüde azaldı, kentin hava temizliği büyük ölçüde arttı. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte, Bursa'da bulunan Uludağ'ın net bir şekilde görüldüğü kareler büyük ilgi gördü.

Ülkemizde on binlerce insanın koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde, alınan tedbirler artarak devam ediyor. Sokağa çıkmada uygulanan yaş kısıtlaması, vatandaşlara evden çıkmamaları çağrıları ve hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasakları; hava kalitesinin de artmasına neden oldu. İstanbul'dan Uludağ'ın cam gibi net göründüğü kareler ise yayınlandıktan sonra sosyal medyada ilgi çekti.

TEDBİRLER HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRDİ

Ülkemizde 1.769 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği salgının ardından birçok vatandaşın eve kapanması sonucu hava kalitesinde gözle görülür bir iyileşme olduğu görüldü. Özellikle mega kent İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğunun azalmasıyla hava kalitesi ciddi oranda iyileşti. Özellikle toplu taşıma ve özel araç kullanımının azalması ve fabrika üretimlerinin düşmesi nedeniyle fosil yakıt kullanımı büyük oranda düştü.

10 GÜNDE HAVA KİRLİLİĞİ %30 AZALDI

Bütün bu etkenlere bağlı olarak hava kalitesi arttı, İstanbul'da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.Vatandaşlar, virüsün ardından yetkililerin evde kalın çağrılarına kulak verirken İstanbul'dan Uludağ'ın cam gibi göründüğü görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.