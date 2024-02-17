Havalimanında bir simit ve meyve suyunun fiyatı tepki çekti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir simit ve meyve suyunun fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye, son yıllarda hayat pahalılığı sorunuyla boğuşuyor. Artan fiyatlar, birçok vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Gıda, barınma, giyim, ulaşım gibi temel ihtiyaçların fiyatları hızla yükseliyor.

HAVALİMANINDAKİ FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki fiyatlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Yediği simit ve meyve suyunun fişini paylaşan bir vatandaş, sadece iki ürüne 500 lira ödedi.

SİMİT 310 TL, MEYVE SUYU 190 TL

Sosyal medyada gündem olan fişte simidin fiyatının 310 TL ve meyve suyunun 190 TL olduğu görüldü. Bu duruma gösteren vatandaşlar, ''Bunun adı soygun'', ''Resmen dolandırıcılık'' şeklinde yorumlarda bulundu.