  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Havalimanında bir simit ve meyve suyunun fiyatı tepki çekti

Havalimanında bir simit ve meyve suyunun fiyatı tepki çekti

Havalimanında bir simit ve meyve suyunun fiyatı tepki çekti
Güncelleme:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir simit ve meyve suyunun fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye, son yıllarda hayat pahalılığı sorunuyla boğuşuyor. Artan fiyatlar, birçok vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Gıda, barınma, giyim, ulaşım gibi temel ihtiyaçların fiyatları hızla yükseliyor. 

HAVALİMANINDAKİ FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki fiyatlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Yediği simit ve meyve suyunun fişini paylaşan bir vatandaş, sadece iki ürüne 500 lira ödedi. 

SİMİT 310 TL, MEYVE SUYU 190 TL

Sosyal medyada gündem olan fişte simidin fiyatının 310 TL ve meyve suyunun 190 TL olduğu görüldü. Bu duruma gösteren vatandaşlar, ''Bunun adı soygun'', ''Resmen dolandırıcılık'' şeklinde yorumlarda bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir simit ve meyve suyunun fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

 

Etiketler sabiha gökçen havalimanı simit meyve suyu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürecek; bazı illerimizde kar bekleniyor Yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürecek; bazı illerimizde kar bekleniyor 26 ildeki son seçim anketi açıklandı... 26 ildeki son seçim anketi açıklandı... Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Erzincan'daki maden faciasının bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Erzincan'daki maden faciasının bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Öğretmene TÜGVA cezası Öğretmene TÜGVA cezası DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı Bu ayıp da bize yeter: 2 bin yıllık tarihi katlettiler Bu ayıp da bize yeter: 2 bin yıllık tarihi katlettiler Kamu bankalarından kredi kartları için dikkat çeken karar Kamu bankalarından kredi kartları için dikkat çeken karar İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada