Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun
Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun
Bayram namazı kaçta kılınacak ? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı kaçta kılınacak ? İşte il il namaz saatleri
Tunceli'de müthiş keşif ! 1 milyon yıl önceye ait...
Tunceli'de müthiş keşif ! 1 milyon yıl önceye ait...
Yarı insan, yarı hayvan bu canlı herkesi korkuttu
Yarı insan, yarı hayvan bu canlı herkesi korkuttu
İnternetin güzel fenomeni feci şekilde hayatını kaybetti
İnternetin güzel fenomeni feci şekilde hayatını kaybetti
Bayram yolculuğuna çıkanlar dikkat; trafikte 1 dakika önce giden yandı !
Bayram yolculuğuna çıkanlar dikkat; trafikte 1 dakika önce giden yandı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Haziran 2017 18:01

Havuzda yüzerken elektrik akımına kapıldılar

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde aqua parkta havuzda elektrik kaçağı nedeniyle suda yüzenler akıma kapıldı.

Havuzda yüzerken elektrik akımına kapıldılar
A+ A-

Sakarya'nın Akyazı İlçesi’nde aqua parkta havuzda elektrik kaçağı nedeniyle suda yüzenler akıma kapıldı. Korkunç olayda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı İlçesi’nde aqua parkta elektrik kaçağı nedeniyle, havuzdaÿ yüzen 3 çocukla, onları kurtarmak isteyen 2 kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Akyazı İlçesi’nde aqua parkta havuzda yüzen Gökay Yıldırım, Nurullah Ünlütürk ve Mert Kalıç adlı 3 çocuk akıma kapıldı.

İşletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya da suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı.

5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti. Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.

Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişinin hayata dönmesi için yapılan kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

havuz , sakarya , elektrik kaçağı , elektrik akımı