Haydarpaşa Garı davasında flaş karar !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin, TCDD’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahalarını kiralamak üzere açtığı ihaleden hukuksuz şekilde elenmesi sonrasında ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile açtığı davada ilk karar çıktı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma şartları oluşmadığı gerekçesiyle bu yöndeki talebi reddetti. İBB’nin davaya müdahillik talebini kabul eden mahkemenin, şimdi ihalenin iptaline ilişkin ana kararı bekleniyor.



Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl depo sahalarını, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için TCDD'nin 4 Ekim 2019 tarihinde açtığı ihaleye teklif sunan ve hukuksuz şekilde elenen İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş tarafından 21 Ekim 2019 tarihinde ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştı.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 6 Ocak 2020 tarihinde davanın yürütmeyi durdurma talebi ile ilgili kısım karara bağladı.

Kararda, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun “Yürütmenin durdurulması” başlıklı 27. maddesinde Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceklerinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Dosya incelendiğinde kanun hükmünde öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

ANA KARAR BEKLENİYOR

Yürütmeyi durdurma talebini reddeden mahkeme, İBB'nin davaya müdahil olma talebini ise kabul etti. Şimdi mahkemenin, ihalenin iptaline ilişkin ana kararı bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

TCDD'nin 4 Ekim 2019 tarihinde açtığı kiralama ihalesine 4 teklif sunulmuş, 2 şirket elenirken sona; Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan eski İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum kalmıştı.

TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. Tekliflerin açıklanmasının ardından, 15 gün içinde tarafların pazarlığa çağrılacağı açıklanarak ihale sonlandırılmıştı.

İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken 18 Ekim 2019 günü ihalenin gerçekleştirildiği, İBB'nin davet bile edilmeden yazılı olarak elendiğinin bildirildiği ortaya çıkmıştı. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık'ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi aldığı açıklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihale sürecine çok sert tepki göstererek “Pazartesi günü İBB’nin bütün avukatlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul’da katılmak isteyen ne kadar avukat varsa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bütün hukukçularımız gidecekler 16 milyon insanın hakkını arayacaklar” demişti.

Ardından 21 Ekim 2019 tarihinde ihaleden hukuksuz şekilde elenen İBB konsorsiyumu, Bölge İdare Mahkemesinde ihalenin yürütmesinin durdurulması istemi ile iptal dava açmışlardı.